«Наверное, мы встретимся»: Трамп о переговорах с Путиным в Париже

Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Встреча президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в Париже во время мероприятий, посвящённых годовщине окончания Первой мировой войны. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

Также американский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день переговоры пока не согласованы.

«Но, наверное, мы встретимся», — сообщил Трамп.

Следует отметить, что 23 октября Владимир Путин на встрече с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил о возможности проведения переговоров с Дональдом Трампом в Париже в ноябре.

Чуть позднее советник главы российского государства Юрий Ушаков отметил, что встречу Путина и Трампа планируется провести 11 ноября.

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