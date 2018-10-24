Синьхуа: США вмешиваются во внутренние дела Китая и обвиняют в этом Китай

Пекин, , 04:32 — REGNUM Недавние обвинения Вашингтона в том, что Китай вмешивался во внутренние дела Соединённых Штатов — это абсурд, призванный отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, заявляет 23 октября агентство Синьхуа.

«Обвинения в адрес Китая в том, что он якобы воздействует на некоторых голосующих на промежуточных выборах в США посредством торговых мер — это нонсенс, поскольку все известно, что торговые меры Китая против США — есть ни что иное, как законный ответ на торговые войны Вашингтона против Пекина», — заявляет издание, отмечая, что Китай был вынужден на них пойти, и это никакого отношения не имеет к американским выборам.

Издание также отмечает, что подобного рода антикитайская риторика на фоне мирного развития Китая, который всячески подчеркивал свое невмешательство во внутренние дела других стран, может быть вызвана необходимостью американской власти отвлекать внимание населения от внутренних проблем, переключая его на выдуманную внешнюю угрозу.

«Яркий контраст в том, что Соединенные Штаты вмешивались во внутренние дела Китая по вопросам Тайваня, Тибета и Южно-Китайского моря посредством военных вторжений, экономических санкций, культурного вмешательства или манипуляциями на выборах», — отмечает издание.

Напомним, что в конце сентября президент США Дональд Трамп, выступая в Совбезе ООН обвинил Китай в намерении вмешаться в предстоящие в ноябре 2018 года промежуточные выборы в США. Китай тут же отверг все обвинения.

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