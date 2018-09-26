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Китай отрицает вмешательство в американские выборы

Политика

«Мы не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела каких-либо стран»

Китай отрицает вмешательство в американские выборы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Великая Китайская стена

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 21:06 — REGNUM  МИД Китая отрицает вмешательство в американские выборы и осуждает «необоснованные обвинения» в адрес КНР, 26 сентября передает агентство Reuters.

«Мы не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела каких-либо стран. Мы отказываемся принимать любые необоснованные обвинения в адрес Китая», — заявил глава МИД Китая Ван И в ходе заседания Совета безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 сентября во время выступления в Совбезе ООН президент США Дональд Трамп обвинил Китай в намерении вмешаться в выборы, которые пройдут в США в ноябре 2018 года.

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Китайско-американские отношения
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