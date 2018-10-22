Испания боится резко осуждать Саудовскую Аравию за смерть Хашогги

Мадрид, , 23:26 — REGNUM Правительство Испании потрясено делом Хашогги, однако продажу оружия Саудовской Аравии не приостановило. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает издание El Pais.

На данный момент Испания не спешит присоединить свой голос к другим европейским странам, которые крайне резко отреагировали на гибель Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии. В субботу, 20 октября, правительство страны сделало заявление для прессы, что оно определенно «возмущено» смертью оппозиционного саудовского журналиста, однако основывались испанские власти на информации, официально распространяемой прокуратурой арабской страны.

Достоверность версий, предложенных Эр-Риядом, открыто не была поставлена под сомнение — в противоположность заявлению Парижа, Берлина и Лондона. Также Испания не приостановила, хотя бы на время, скандальную продажу вооружения Саудовской Аравии. Такую меру в воскресенье, 21 октября, анонсировали власти Германии, но не Британии и Франции.

С самого начала члены Евросоюза по-разному отреагировали на подозрительное исчезновение саудовского журналиста в консульстве Рияда в Стамбуле. После первого совместного заявления Британии, Франции и Германии, которые не обратились за поддержкой к Испании, глава европейской дипломатии Федерика Могерини официально осудила действия Саудовской Аравии. Это произошло в субботу, 20 октября.

Могерини потребовала проведения «надежного и прозрачного расследования, которое пролило бы свет на обстоятельства» смерти Джамаля Хашогги. Испанское заявление, последовавшее через несколько часов, ограничилось указанием на позицию ООН. Ранее организация призвала ответственных за произошедшие «серьезнейшие преступления» предстать перед судом после «исчерпывающего и прозрачного расследования».

Весьма вероятно, что появление все большего числа свидетельств в пользу причастности монархии Саудовской Аравии к гибели Хашогги вновь откроет дискуссию о возможности продажи испанского вооружения арабской стране. В сентябре решение министра обороны Испании Маргариты Роблес приостановить продажу 400 высокоточных бомб Рияду (из-за подозрения, что они будут использованы для военных действий в Йемене) вызвало осуждение главы правительства Педро Санчеса, который распорядился продолжить торговую операцию.

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Дело в том, что Испания, для которой Саудовская Аравия была третьим по значимости покупателем экспортируемого вооружения в период с 2013 по 2017 год, испугалась таким «неуважением» к саудовской монархии поставить под удар миллиардный контракт (на 1,8 млрд евро) на постройку судов на верфи испанской компании Navantia.

Плодотворное коммерческое сотрудничество двух стран — последним примером которого является железная дорога в Мекку, заказанная саудовско-испанскому консорциуму за 6,736 млрд евро в 2011 году и торжественно открытая в этом месяце, — придает осторожности тону властей Испании, когда они говорят что-то об арабской стране. Германия же, напротив, продает Саудовской Аравии не так много вооружения, поэтому имеет больше пространства для маневра.

Неправительственные организации, обеспокоенные бесконтрольной продажей испанского оружия, призвали правительство Испании заблокировать все торговые сделки с Риядом. Но власти страны отказались от такой меры, заверив, что каждая конкретная операция будет тщательно проверяться.