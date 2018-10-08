Саудовская Аравия не пустила Испанию на открытие железной дороги в Мекку

Мадрид, , 11:47 — REGNUM Власти Саудовской Аравии были против присутствия официальных представителей Испании на грандиозном открытии железной дороги, связавшей Мекку и Медину, которое произошло в конце сентября. Об этом изданию El Mundo сегодня, 8 октября, сообщили источники в администрации правительства и в саудовско-испанском консорциуме, осуществлявшем строительство магистрали.

Из-за позиции саудовских властей ни один из членов испанского правительства не смог посетить событие, ставшее важной вехой для испанской промышленности и символом ее успеха на международном рынке. При этом торжественное открытие дороги возглавили король Салман ибн Абдул-Азиз и наследный принц Мохаммед ибн Салман — необычный поступок для саудовской королевской семьи.

Начало работы железной дороги, построенной в рамках стратегического проекта «Марка Испания», ознаменовалось тем, что ею воспользовались и король, и принц. То, что ни один из представителей испанских властей не получил возможность к ним присоединиться, вызывает вопросы, поскольку ранее их присутствие на церемониях такого уровня было традицией. Кроме того, именно испанские государственные компании, такие как Renfe и Adif, обладали решающим голосом в консорциуме выигравших заказ на постройку дороги предприятий.

«Разумеется, мы собирались прийти, но нам сообщили, что не хотят видеть власти Испании», — рассказал изданию один из высоких чинов правительства, которые должны были отправиться в Саудовскую Аравию. Хотя пока не прозвучало никаких официальных объяснений, собеседник El Mundo признался, что есть связь между произошедшим и кризисом в отношениях Испании и Саудовской Аравии, вызванным первоначальным решением испанского министра обороны Маргариты Роблес не продавать арабскому королевству высокоточные бомбы для использования в военных действиях в Йемене.

Представители саудовско-испанского промышленного консорциума, со своей стороны, подтвердили отказ допустить официальные чины Испании на церемонию, но объяснили его по-своему.

«Да, власти Саудовской Аравии попросили, чтобы не было представителей испанского правительства, но в качестве мотива назвали вовсе не вопрос с бомбами. Они хотели, чтобы открытие дороги было внутренним событием, без вмешательства со стороны иностранцев», — отметил один из участников консорциума «Аш-Шула».

Тем не менее совпадение по времени двух событий, решения по поводу продажи бомб и отказа допустить власти Испании на открытие железной дороги, бросается в глаза. Церемонию начали готовить в июле, но первые приглашения на нее были отправлены в начале сентября, когда испанское правительство еще не отменило первоначальное решение министра обороны Роблес (об отмене было официально объявлено 12 сентября, когда саудовский посланник в Мадриде выразил свое возмущение). Согласие продать бомбы уже не могло изменить подход к проведению торжественного мероприятия, которое в итоге посетил только испанский посол в Саудовской Аравии Альваро Иранзо.