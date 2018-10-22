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Аддад: Бразилию ждет крах демократии, если победит Болсонару

Политика

«Если он имеет мужество угрожать демократии до выборов, как вы думаете, что он будет делать, когда победит?»

Сан-Паулу, Бразилия, 22 октября 2018, 21:38 — REGNUM  Кандидат на президентских выборах в Бразилии от Партии трудящихся Фернандо Аддад заявил, что победа его соперника от Социал-либеральной партии Жаира Болсонаро — это «угроза демократии», 22 октября передает агентство Rueters.

«Если он имеет мужество угрожать демократии до выборов, как вы думаете, что он будет делать, когда победит? Либо мы отбросим эту авторитарную традицию… либо мы окажемся под угрозой, в том числе и физически», — заявил Аддад на пресс-конференции в Сан-Паулу.

Аддад сослался на заявления Болсонаро о намерении «уничтожить» Партию трудящихся, а также на заявление его сына Эдуардо о готовности «разогнать» Верховный суд, если тот попытается отобрать победу у Болсонаро.

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