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Перед выборами в Бразилии лидирует Болсонару — «бразильский Трамп»

Политика

За Болсонару готовы проголосовать 57% избирателей

Перед выборами в Бразилии лидирует Болсонару — «бразильский Трамп»
Senado Federal
Жаир Болсонару

Бразилиа, 22 октября 2018, 21:20 — REGNUM  Согласно опросу поллстера MDA, победителем предстоящих президентских выборов в Бразилии станет Жаир Болсонару — кандидат от Социал-либеральной партии, уже известный как «бразильский Трамп», 22 октября передает агентство Reuters.

По опросу MDA, за Болсонару готовы проголосовать 57% избирателей, за его противника, кандидата от Партии трудящихся Фернандо Аддада — 53%.

Болсонару лидирует и по ранее проводившимся опросам — поллстеры Ibope и Datafolha предрекают «правому популисту» победу с 59% голосов, BTG/FSB — с 60% голосов.

Читайте также: Победителем выборов в Бразилии станет Жаир Болсонару — опрос

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