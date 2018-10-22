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Афганский солдат открыл огонь по военным НАТО

Политика

Погиб один военный альянса, двое других получили ранения

Кабул, 22 октября 2018, 20:48 — REGNUM  Военнослужащий армии Афганистана открыл огонь по военным НАТО в афганской провинции Герат, 22 октября передает агентство Associated Press.

Сообщается, что в результате атаки погиб один военный альянса, двое других получили ранения. Национальности погибшего и пострадавших пока неизвестны.

Представители НАТО в Афганистане уже подтвердили, что «нападение было совершено членом афганских сил безопасности».

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