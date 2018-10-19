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Национальная полиция Афганистана предотвратила ракетный обстрел Кабула

Политика

Сотрудники полиции нашли и обезвредили две ракеты до того, как они были использованы для обстрела города

Национальная полиция Афганистана предотвратила ракетный обстрел Кабула
Staff Sgt. Michael Bracken
Афганская национальная полиция

Кабул, 19 октября 2018, 21:19 — REGNUM  18 октября официальные представители Управления полиции города Кабул заявили, что в результате операции, проведенной силами Национальной полиции Афганистана, был предотвращён обстрел столицы страны антиправительственными силами.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», в ходе проведения операции сотрудники Национальной полиции Афганистана смогли обнаружить и обезвредить две ракеты до того, как боевики использовали их для обстрела столицы страны.

Согласно вышеупомянутому заявлению, ракеты были обнаружены в окрестностях уезда Пагхман провинции Кабул (столица провинции — г. Кабул)

По словам официальных представителей Управления полиции Кабула, ракеты были подготовлены для обстрела города, однако оперативные действия Национальной полиции страны позволили предотвратить атаку боевиков на столицу Афганистана.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не заявила о своей причастности к подготовке ракетного обстрела столицы.

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Зарубежная хроника
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