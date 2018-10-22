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Полиция Боснии остановила прорыв мигрантов на границе с Хорватией

Политика

Мигранты провели несколько часов у границы, после чего отправились назад

Сараево, 22 октября 2018, 18:43 — REGNUM  Полиция Боснии-и-Герцеговины остановила около 200 мигрантов, пытавшихся пересечь границу с Хорватией, 22 октября передает агентство Associated Press.

Мигранты из лагеря вблизи города Велика-Кладуша на северо-западе Боснии провели несколько часов у границы, заблокированной полицейскими, после чего отправились назад.

Также сообщается, что из лагеря в городе Цазин в направлении другого пограничного перехода также выдвинулась группа из 89 мигрантов.

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