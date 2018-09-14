Каждый третий житель России считает Порошенко виновным в гибели Захарченко

Москва, , 13:47 — REGNUM Каждый третий гражданин России назвал президента Украины Петра Порошенко, правительство и Службу безопасности этой страны виновными в убийстве главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение».

Так, 51% опрошенных знают о гибели Захарченко, 25% что-то слышали об этом, еще 23% не знают о произошедшем. Из тех, кто знал об убийстве, 33% назвали Порошенко, правительство и Службу безопасности Украины виновными в гибели главы ДНР. Также встречались ответы, что это сделали «США и страны Запада», «кто-то из ДНР» и «украинские националисты».

Напомним, глава ДНР и его охранник погибли 31 августа в результате взрыва в кафе Донецка. Кроме них пострадали ещё двенадцать человек. Выборы нового руководителя Донецкой Народной Республики запланированы на 11 ноября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что киевские власти уже разучились понимать народ республик Донбасса, и поэтому убийство Захарченко, нацеленное на дестабилизацию, напротив, сплотило население республики.

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