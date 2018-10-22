В 2014 году Киев пытался блокировать счета Черноморского флота – Минобороны

Москва, , 08:06 — REGNUM В 2014 году во время «крымской весны» деньги Черноморского флота на счетах, открытых в украинских банках, оказались под угрозой блокировки. Однако российским военным финансистам удалось спасти эти средства. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«В конце февраля возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота РФ, открытых в украинских кредитных организациях», — сказала Шевцова.

По её словам, немедленно был организован мониторинг ситуации, решение, которое позволило сохранит бюджетные деньги, удалось найти во взаимодействии с крупными российскими банками.

«Уже в начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а ещё через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну», — уточнила замглавы Минобороны РФ.

Также Шевцова добавила, что было прекращено финансирование Черноморского флота через иностранный банк, что «позволило своевременно и бесперебойно организовать финансовое обеспечение» воинских частей, дислоцированных в Крыму и Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении ликвидировать Черноморский флот в Крыму после того, как Украина «вернёт полуостров», в сентябре 2018 года заявил президент Украины Петр Порошенко. Для этого, по словам украинского лидера, необходимо внести изменения в Конституцию страны, запрещающие базирование российского флота в Крыму.

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Напомним, Крым вышел из состава Украины и стал частью России 16 марта 2014 года по итогам всенародного референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за вхождение в состав России. Киев этого решения не признал и не признаёт до сих пор, надеясь вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

Добавим, что после воссоединения Крыма с Россией, в марте 2018 года Государственная дума РФ денонсировала ряд российско-украинских соглашений о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины. В частности, речь идёт о соглашениях между РФ и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, а также о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года. Также было прекращено действие соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года. Поясняется, что предмет договора был утрачен «ввиду фактического прекращения правоотношений аренды Российской Федерацией объектов её Черноморского флота на территории Украины».

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