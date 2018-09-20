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Порошенко видит Крым украинским и без Черноморского флота РФ

Политика

Глава государства обещает изгнать российские корабли из Севастополя

Киев, 20 сентября 2018, 13:30 — REGNUM  После «возвращения» российского Крыма в состав Украины базы Черноморского флота РФ в Севастополе точно не останется. Такое обещание в ходе сегодняшнего выступления в Верховной раде с ежегодных посланием сделала президент страны Пётр Порошенко.

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При этом, чтобы обеспечить изгнание российских военных и моряков из Крыма и Севастополя, по словам главы государства, изменения в Конституцию Украины необходимо внести уже сейчас.

«Из конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота РФ на Украине. И после того как мы вернём Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет», — заверил украинский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко не раз заявлял о том, что Крым будет возвращён в состав Украины, а над Севастополем будет развиваться украинский флаг. Одно из таких заявлений он сделал в начале июля, поздравляя личный состав Военно-морских сил страны с профессиональным праздником.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам всенародного референдума, который прошёл после госпереворота в Киеве. За выход из состава Украины высказались свыше 95% жителей полуострова, однако Киев результатов народного волеизъявления не признаёт и не теряет веры и надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию.

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