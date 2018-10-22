Охотился или перебирал картошку? Вице-мэр Якутска заявил, что его заказали

Якутск, , 07:36 — REGNUM В Якутии по соцсетям был распространён скрин текста, в котором сообщалось о задержании заместителя главы Якутска Владимира Фёдорова во время браконьерской охоты. Вице-мэр якобы охотился на лосей с вертолёта, нарушая закон, и в связи с этим стал объектом доследственной проверки со стороны управления СК РФ по Якутии и был задержан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Официального подтверждения этой информации нет — пресс-секретарь следственного комитета республики Надежда Дворецкая не отвечает на звонки. Сам Владимир Фёдоров информацию о том, что он якобы занимался браконьерством и был задержан, опровергает.

«Я знаю, что поступил заказ на мою дискредитацию, — сообщил он ИА Тайгапост. — Появилось какое-то нелепое сообщение и дальше его начали раздувать. Это полный бред. Я же не одноклеточное, чтобы так подставляться. 21 октября я перебирал картошку дома, поиграл с детьми, вечером съездил в Хатассы, проверил, как там освещение сделали, заехал во дворы на улице Лермонтова, сделал фотографии их благоустройства. Никуда я не летал, ни с кем не охотился, и никто меня не задерживал. У меня физически нет времени, чтобы где-то охотиться. Сейчас окружная администрация готовит пресс-релиз по поводу фейковых обвинений».

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Фёдоров баллотировался в главы Якутска от партии «Родина», но в последний момент был отозван ей с выборов в силу неких договорённостей. После этого Фёдоров активно поддерживал выдвигавшуюся в мэры от «Партии возрождения России» Сардану Авксентьеву. Одержав победу на выборах 9 сентября и возглавив Якутск, она назначила Владимира Фёдорова свои первым заместителем.

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