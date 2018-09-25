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Глава Якутии неожиданно встретился с мэром Якутска: почему?

Политика

«Ещё раз подчеркиваю: итоги проверок и ревизий будут использованы не для того, чтобы кому-то за что-то отомстить, а для того, чтобы изучить реальное положение дел»

Якутск, 25 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  После интервью главы столицы Якутии Сарданы Авксентьевой республиканским СМИ, в котором она заявила о намерении провести ревизию городского хозяйства, возглавляющий республику Айсен Николаев провёл с ней личную встречу. Он выразил уверенность, что взаимодействие с Авксентьевой будет конструктивным, и пообещал, что Якутск будет оставаться в фокусе его внимания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В YKTIMES.RU высказывается мнение, что именно желание провести ревизию стало причиной этой встречи: интервью было опубликовано в первой половине дня, встречу с главой Якутии Айсен Николаев провёл поздно вечером.

«Инициирование аудита, его проведение — не с целью кого-то шантажировать, — заверила журналистов, анонсируя проведение оценки состояния городского хозяйства, Сардана Авксентьева. — Где угодно новый руководитель принимает дела и начинает работу после того, как будет проведена ревизия. Ещё раз подчеркиваю: итоги проверок и ревизий будут использованы не для того, чтобы кому-то за что-то отомстить, а для того, чтобы изучить реальное положение дел. Будем выяснять, каков объём муниципальных долгов и обязательств — помимо дефицита бюджета. Поэтому необходимо изучение всех реестров».

«Я должна знать, какое хозяйство перешло ко мне. Основываясь на этом, буду планировать дальнейшую работу», — цитировало мэра Якутска ИГ «В Якутии.ру».

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«Сегодня, встретившись с руководителем Контрольно-счетной палаты Гордумы Неустроевым, должна получить результаты проверок, проведенных ранее. После этого, принимая муниципальные предприятия, организую локальные, единичные, проверки», — отметила Авксентьева в интервью «Аартык.ру».

"С новой главой города Якутска обсудили ряд столичных проблем — от мест в школах до проезда в автобусах. Главный город моей жизни — сердце республики — будет всегда оставаться в фокусе моего внимания. Уверен, что взаимодействие с Сарданой Владимировной будет конструктивным — во благо всех жителей Якутска!», — написал Николаев в своём Instagram.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 40,46% жителей Якутска проголосовали на выборах мэра за директора ПКК «Аэроторгсервис» Сардану Авксентьеву («Партия Возрождения России»). Баллотировавшийся от «Единой России» и поддерживаемый Айсеном Николаевым спикер гордумы Александр Саввинов набрал существенно меньше голосов — 30,96%.

Напомним также, что до назначения врио главы Якутии Айсен Николаев был мэром Якутска. Интересно, что Николаев не присутствовал на торжественной инаугурации вновь избранной главы столицы республики Сарданы Авксентьевой.

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Выборы главы Якутска-2018
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