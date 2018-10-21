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Дело Хашогги: Эрдоган выступит с заявлением 23 октября

Политика

2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле пропал обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги

Дело Хашогги: Эрдоган выступит с заявлением 23 октября
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Анкара, 21 октября 2018, 19:08 — REGNUM  Детали расследования по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле будут обнародованы 23 октября. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия второй ветки беспилотной линии метро мегаполиса.

«Я расскажу о деле Джамаля Хашогги на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития», — сказал президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле пропал обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогги. Власти Турции считают, что сотрудника СМИ убили, после чего останки были уничтожены.

Генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт убийства журналиста. По его словам, между журналистом и людьми, с которыми он встречался, якобы произошел конфликт, и в ходе драки сотрудник СМИ получил смертельные травмы.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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