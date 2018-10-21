Канада не верит в саудовское объяснение гибели Хашогги

Оттава, , 09:01 — REGNUM Власти Канады считают заявление Саудовской Аравии о гибели журналистам Джамаля Хашогги в здании саудовского консульства в Стамбуле непоследовательным и неправдоподобным. Соответствующее заявление сделала накануне, 20 октября, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

«Объяснениям, которые предоставлены на данный момент, не хватает последовательности и правдоподобия», — сказала Фриланд.

Также в канадском правительстве заявили, что осуждают убийство Хашогги и призывают к тщательного расследованию этого дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об исчезновении представителя саудовской элиты, журналиста Хашогги стало известно 8 октября. Последний раз его видела невеста, которая осталась ждать Хашогги у здания саудовского консульства в Стамбуле. Оттуда он уже не вышел.

Затем поползли слухи о том, что Хашогги пытали, а потом зверски убили сотрудники саудовской разведки прямо в здании консульства. Стало известно, что в Стамбул из Саудовской Аравии на частном самолете прилетели 15 человек, среди которых был и главный судмедэксперт королевства. Эти люди проследовали в консульство и были там в тот момент, когда туда заходил Хашогги. В тот же день они покинули Стамбул и вернулись в королевство. По всей видимости это и были представители саудовской разведки.

Затем в СМИ появилась информация о том, что у турецких правоохранительных органов есть фото‑ и видеодоказательства того, что Хашогги пытали, убили и расчленили его тело в здании саудовского консульства в Стамбуле.

Все это время Эр-Рияд твердил о том, что Хашогги якобы пробыл в здании консульства всего несколько минут и быстро ушел.

Однако 20 октября саудиты заявили, что Хашогги действительно был убит в здании консульства, но произошло это из-за конфликта переросшего в драку с тем людьми, к которым журналист приходил в консульство. Что это за люди и где тело Хашогги в Эр-Рияде не уточнили. В это заявление саудитов конечно же никто не поверил.