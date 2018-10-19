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В Узбекистане построят парковый комплекс в память о Великой Победе

Политика

Великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества, сказал Мирзиёев

В Узбекистане построят парковый комплекс в память о Великой Победе
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Орден «Победа»

Ташкент, 19 октября 2018, 19:28 — REGNUM  Парковый комплекс «Победа» как символ борьбы героической борьбы советского народа против фашизма будет построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв в присутствии своего российского коллеги Владимира Путина.

«Чтобы достойно отметить 75-летие Великой Победы, мы планируем создать в Ташкенте парковый комплекс «Победа». Он станет символом нашей общей борьбы против фашизма», — сказал президент.

Мирзиёев также подчеркнул, что «великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества».

«С целью более широкого приобщения населения Узбекистана, прежде всего молодёжи, к лучшим произведениям русской литературы мы планируем издать на узбекском языке 100-томное собрание «Шедевры русской классики», — сообщил глава Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент России Владимир Путин 18−19 октября находится с государственным визитом в Ташкенте.

Узбекистан и Россия намерены довести взаимный товарооборот до 10 миллиардов долларов в ближайшие годы.

В ходе визита Путина дан старт строительству первой АЭС в Республике Узбекистан. Проект строительства АЭС предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению «3+» и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий.

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Российско-узбекистанские отношения
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