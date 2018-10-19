Узбекистан и Россия намерены довести товарооборот до $10 млрд

Ташкент, , 15:44 — REGNUM Узбекистан и Россия намерены довести взаимный товарооборот до 10 миллиардов долларов в ближайшие годы, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент России находится 18−19 октября с государственным визитом в Узбекистане.

«Двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень, по итогам девяти месяцев этого года взаимный товарооборот вырос на 30% объем, до конца года мы ожидаем цифру в 6 миллиардов долларов», подчеркнул Мирзиёев.

По итогам переговоров на высшем уровне сегодня главами двух государств принято Совместное заявление, подписана Программа экономического сотрудничестве на 2019−2024 годы, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019−2021 годы, соглашения о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане, «дорожной карты» по созданию Международной радиоастрономической обсерватории «Суффа» и целый ряд других важных двусторонних документов.

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