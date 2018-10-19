Сальвини заявил, что конфликт в правительстве Италии начал его злить

Рим, , 17:08 — REGNUM Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в пятницу, 19 октября, во время прямой трансляции на своей странице в Facebook подтвердил, что члены правительства соберутся для повторного обсуждения налоговой реформы, но отметил, что конфликт в правительстве начинает его «злить», а все разногласия следует разрешать «по-дружески» и в атмосфере взаимного уважения.

Как сообщалось ранее, налоговая реформа стала поводом для первого открытого конфликта в правительстве. Декрет был утвержден 17 октября, а днем позже стало известно, что в его финальный текст был включен раздел о налоговой амнистии.

«Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо, партнер «Лиги» по коалиции, не поддерживало эту идею, Ди Майо заявил, что не давал согласия на включение этого пункта в текст декрета. Сальвини, напротив, утверждал, что текст был согласован и в него не вносилось никаких поправок задним числом. Премьер-министр Джузеппе Конте с учетом позиции одной из правящих партий взял паузу и не стал направлять текст декрета на подпись президенту.

Если представители «Движения» «передумали» в отношении налоговой реформы или чего-то недопоняли во время его обсуждения, то следует так и сказать, отметил Сальвини. Нет никакой проблемы в том, чтобы обсудить вопрос еще раз, но публичный скандал не идет на пользу ни правительству, ни стране, отметил вице-премьер.

Лидеры обеих партий в пятницу заявили, что конфликт не должен привести к распаду коалиции. Текст декрета будет пересмотрен 20 октября.

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