Итальянские министры повторно обсудят налоговую реформу

Рим, , 14:12 — REGNUM 20 октября лидеры обеих правящих партий Италии вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, а также премьер-министр Джузеппе Конте и некоторые министры повторно обсудят вопрос о налоговой реформе, подтвердил журналистам Сальвини в пятницу, 19 октября, передает Il Messaggero.

Ранее вопрос о налоговой реформе стала поводом для первого открытого конфликта в правительстве. В финальный текст декрета был включен раздел о налоговой амнистии. «Движение 5 звезд» Ди Майо не поддерживало эту идею, вице-премьер заявил, что не давал согласия на включение этого пункта в текст декрета.

Сальвини, напротив, утверждал, что текст был согласован и в него не вносилось никаких поправок задним числом. Также он опровергал возможность проведения повторного заседания по тому же вопросу. Однако Конте с учетом позиции одной из правящих партий взял паузу и не стал направлять текст декрета на подпись президенту.

При этом представители обеих партий отмечают, что конфликт не должен привести к распаду коалиции. Каким образом правительство намеревается выходить из сложившейся ситуации, не уточняется.

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