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Премьер-министр Италии встретится в Москве с Путиным и Медведевым

Политика

Также запланирована встреча Путина и Конте с итальянскими предпринимателями

Рим, 19 октября 2018, 16:57 — REGNUM  В программу визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву входят встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, сообщили в пресс-службе итальянского правительства в пятницу, 19 октября.

Визит Конте в Россию состоится 24 октября. Обсуждать планируется политические и экономические отношения, а также вопросы культуры.

Предполагается, что премьер-министр Италии проведет с Владимиром Путиным не только двусторонние переговоры — они также примут участие во встрече с итальянскими предпринимателями.

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Российско-итальянские отношения
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