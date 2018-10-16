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Премьер-министр Италии: Санкции против России вредят итальянскому бизнесу

Экономика

Москва не угроза, а экономический партнер

Премьер-министр Италии: Санкции против России вредят итальянскому бизнесу
Гелий Коржев. Прозрение. 1999

Рим, 16 октября 2018, 11:53 — REGNUM  Санкции против России вредят итальянским компаниям, заявил 16 октября премьер-министр Италии Джюзеппе Конте, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в парламенте страны, подчеркнув, что он хотел бы углубления связей с Москвой. Конте указал на то, что Россию следует воспринимать не как «угрозу, а как экономического и коммерческого партнера».

Напомним, вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о том, что он совершит визит в Россию, а также назвал введенные против Москвы санкции «социальным, культурным и экономическим абсурдом».

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