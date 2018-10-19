Ингушетия: как будут развиваться события?

Магас, , 10:27 — REGNUM Конституционный суд Ингушетии по запросу ряда республиканских депутатов и граждан рассмотрит дело по вопросу конституционности закона об утверждении соглашения по границе с Чеченской республикой, сообщается на сайте суда

«Суд назначил рассмотрение дела на 15:00 25 октября 2018 года», — говорится в сообщении.

Советник главы Ингушетии Артем Перехрист усомнился в объективности решений тех судей Конституционного суда, которые принимали участие в акции протеста против установления границ между Ингушетией и Чечней.

«Судьи КС республики принимали непосредственное участие в протестных акциях, прошедших в период с 4 по 17 октября в Магасе. Учитывая это, о беспристрастности и объективности судей Конституционного Суда Ингушетии при рассмотрении указанных запросов говорить не приходится», — цитирует слова Артема Перехриста «Интерфакс-Юг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы Ингушетии и Чечни 26 сентября подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

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Парламент Ингушетии 4 октября принял закон о ратификации данного договора. В тот же день глава Ингушетии подписал этот закон. Решение Народного Собрания вызвало недовольство определенной части населения республики. 4 октября в Магасе началась несанкционированная акция протеста. С 8 октября она носит легитимный характер. Протестующие перешли на новую площадку по согласованию с местными властями.

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8 октября полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин провели встречу с представителями общественности Ингушетии, на которой обсуждались вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

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17 октября оргкомитет митинга решил приостановить акции до 31 октября.