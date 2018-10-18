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Страны ЕС отказались от «обязательной солидарности» в вопросе миграции

Политика

Предложение властей Австрии не было поддержано большинством

Брюссель, 18 октября 2018, 17:57 — REGNUM  Лидеры страны ЕС отклонили предложение Австрии решить вопрос о нелегальной миграции методом введения принципа «обязательной солидарности», передает AGI со ссылкой на источники в Брюсселе в четверг, 18 октября.

Предложение властей Австрии, которая председательствует в ЕС в этом полугодии, было сделано во время саммита лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. Предложение было поддержано частью лидеров, но не большинством, сообщают источники издания.

На саммите лидеров стран ЕС в июне 2018 года уже была утверждена норма о совместной работе стран в организации процессов миграции, однако фактически эти правила так и не начали выполняться.

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