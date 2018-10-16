Италия больше не будет верить Евросоюзу на слово в вопросе о мигрантах

Рим, , 18:34 — REGNUM Правительство Италии не намерено оказывать помощь другим странам ЕС в решении вопроса о мигрантах до тех пор, пока не будут выполнены решения саммита ЕС, прошедшего в июне 2018 года, заявил во вторник, 16 октября, во время своего выступления в сенате премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews.

В июне 2018 года лидеры стран ЕС договорились о совместных действиях в сфере регулирования миграции. Конте отказывался подписывать документы саммита до достижения этой договоренности, заседание продолжалось до половины пятого утра, но это не помешало ряду европейских лидеров во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном отказаться от взятых на себя обязательств сразу после завершения саммита.

На следующем саммите ЕС будет проанализировано исполнение решений, принятых в июне. Распределение ответственности между странами ЕС должно быть справедливым, а «стабилизировать» миграционные потоки помогла бы поддержка развития самой Африки, отметил Конте.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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