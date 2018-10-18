Самая молодая замминистра в Дагестане осталась без портфеля

Махачкала, , 13:46 — REGNUM Заместитель министра по делам молодёжи Дагестана Соня Магомедова по собственному желанию освобождена от занимаемой должности распоряжением от 17 октября. Соответствующий документ подписал председатель правительства республики Артём Здунов, передает 18 октября корреспондент ИА REGNUM.

Соня Магомедова была назначена на указанную должность в августе 2017 года. 24-летняя чиновница являлась начальником отдела по работе со студенческой и трудящейся молодёжью. Ранее Магомедова занимала должность старшего специалиста первого разряда управления администрации главы и правительства Дагестана по внутренней политике.

Напомним, что с начала недели своих должностей лишились ещё два заместителя региональных министров. По собственному желанию уволен Шагмир Бахарчиев — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия; в связи с выходом на пенсию освобождена от своих обязанностей первый заместитель министра экономики и территориального развития Сакинат Каллаева.

Читайте также: В Дагестане лишились постов два заместителя министра

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 9 сентября решением главы Дагестана Владимира Васильева правительство республики отправлено в отставку. Однако до формирования его нового состава все члены правительства должны исполнять обязанности. 2 октября вновь назначенный премьер-министром Дагестана Артём Здунов представил Васильеву предложения по структуре органов исполнительной власти.

Читайте также: В Дагестане назначен замминистра по земельным и имущественным отношениям