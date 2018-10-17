В Дагестане назначен замминистра по земельным и имущественным отношениям

Махачкала, , 17:23 — REGNUM В Дагестане назначен заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Хабиб Джанаев. Распоряжение о его назначении 15 октября подписал председатель правительства республики Артём Здунов, передает 17 октября корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Хабиб Джанаев занимал должность заместителя начальника управления экономики, финансов и производственного комплекса Дагестана, начальника отдела промышленности, транспорта и связи. Кроме того, в прошлом он был активистом общественного движения «Я — помощник президента», в котором курировал сферу культуры.

В разные годы Джанаев также занимал должности ди⁠ректора ООО «СК ЭнергоПрогресс» и заместителя генерального ди⁠ректора ООО «Новотэк».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что распоряжением Артема Здунова в двух министерствах Республики Дагестан проведены кадровые изменения. По собственному желанию уволен заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Шагмир Бахарчиев, а также освобождена от своих обязанностей в связи с выходом на пенсию первый заместитель министра экономики и территориального развития Сакинат Каллаева.

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