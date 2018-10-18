В Кремле прокомментировали возможность переноса столицы ДФО

Москва, , 13:28 — REGNUM Для того, чтобы принять окончательное решение по возможному переносу столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, для начала должна быть прояснена позиция в самих дальневосточных регионах. Об этом 18 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, существует множество факторов, говорящих в пользу указанной инициативы, также в регионах ДФО присутствуют иные точки зрения на указанный вопрос.

«Сначала все-таки должна быть более четко сформулирована позиция на местах в самом регионе», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и аппарату полпредства в срок до 1 декабря 2018 года подготовить президенту РФ Владимиру Путину доклад, обосновывающий необходимость переноса столицы ДФО.

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