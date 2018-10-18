Четверг, 18 Октября 2018 года
14:13:20 МСК

Трутнев дал полтора месяца на подготовку доклада о переносе столицы ДФО

Политика

Доклад с полным технико-экономическим обоснованием переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток должен быть готов до 1 декабря текущего года

Трутнев дал полтора месяца на подготовку доклада о переносе столицы ДФО
Владимир КОБЗАРЬ
Владивосток

Владивосток, 18 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Минвостокразвития и аппарат полпредства в срок до 1 декабря 2018 года должны подготовить президенту РФ Владимиру Путину доклад, обосновывающий необходимость переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом 18 октября в ходе совещания во Владивостоке сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам полпреда, необходимо, чтобы доклад с полным технико-экономическим обоснованием переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток был готов до 1 декабря текущего года.

Трутнев подчеркнул, что перенос столицы ДФО должен стать «мощным фактором развития территории».

Читайте также: Дальневосточники полпреду Трутневу: «Займитесь реальным развитием региона»

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал заявление врио главы Приморья Олега Кожемяко о необходимости переноса столицы округа. Глава Хабаровского края заявил, что столица макрорегиона остаётся там, где находится сейчас — в Хабаровске.

Читайте также: Губернатор Хабаровского края не уступит столицу ДФО Владивостоку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменение административно-территориального деления России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить