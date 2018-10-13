Лавров: США разрушают Сирию изнутри

Москва, , 01:44 — REGNUM Американское вмешательство в дела Сирии нацелено на разрушение этой страны изнутри, в том числе созданием на ее территории квазигосударства курдов, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро», сообщили в МИД РФ.

Отвечая на вопрос о роли Турции в «разоружении джихадистов» и о том, что сирийский президент Башар Асад назвал ситуацию в Идлибе временной, российский министр подчеркнул, что Идлиб — вовсе не последний проблемный район в Сирии.

«Там к востоку от Евфрата есть огромные земли, где происходят абсолютно неприемлемые вещи», — сказал Лавров.

По словам российского министра, на этой территории силами США формируется квазигосударство, у которого уже есть свои органы власти. Здесь создаются условия для возвращения беженцев, а вот на землях, подконтрольных Дамаску, этот процесс затруднен из-за террористической угрозы.

США и их союзники заявляют, что способствовать возврату беженцев на подконтрольные Дамаску земли рано, поскольку здесь нет «заслуживающего доверия политического процесса».

«Вопрос в том, почему на восточном берегу реки Евфрат, который контролируют США и их местные соратники, не надо дожидаться начала вызывающего доверия политического процесса», — отметил Лавров.

По словам российского министра, причина в том, что эту землю предназначили для «некого нового государства» с ориентацией на «большой Курдистан», хотя и это со стороны Вашингтона лишь игра с Иракским Курдистаном, при том «опаснейшая».

"Не исключаю, что США в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться, — подчеркнул Лавров. — В такой мутной воде им гораздо проще ловить рыбу, которую они хотят. До добра это никогда не доводило».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем обвинил Вашингтон в преднамеренном срыве переговоров Дамаска с сирийскими курдами. Переговоры были начаты в июле Демократическими силами Сирии (SDF), причем намечалась договоренность с Дамаском.

Но затем из Вашингтона прозвучали обещания «остаться в Сирии» — будто бы до «полной победы над террористами», и после этого сирийские курды отказались продолжать переговоры в прежнем духе.

Муаллем подчеркнул, что Вашингтон использует курдов, «помогая» им в создании «Курдистана». Он же назвал США виновниками провокации 8 сентября в городе Камышлы, в ходе которой погибли 13 военнослужащих военной разведки Сирии и семь курдских полицейских.

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