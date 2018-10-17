«Сотрудничали и будем сотрудничать» — Песков о взаимодействии с ЕС

Москва, , 15:51 — REGNUM Несмотря на сегодняшнее охлаждение в отношениях между Москвой и Брюсселем, сотрудничество России со странами ЕС не прекращалось и не может прекратиться. Об этом 17 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, страны Евросоюза и сейчас взаимодействуют с Россией.

«Сотрудничество не прекращалось и не может прекратиться», — подчеркнул Песков, комментируя публикации в испанской прессе о том, что страны ЕС задумываются о сотрудничестве, а не о противостоянии с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября прошла встреча делегаций РФ и ЕС и очередное заседание Объединенного комитета по научно-техническому сотрудничеству (СКНТС).

В пресс-службе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского отметили, что продление соглашения в области науки и технологий между Россией и ЕС позволит российским специалистам продолжить участвовать в международной кооперации, в том числе в освоении прорывных технологий в области авиации.

Читайте также: В России продолжат осваивать прорывные авиатехнологии вместе с Евросоюзом