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В России продолжат осваивать прорывные авиатехнологии вместе с Евросоюзом

Наука

Ученые рассчитывают на соглашение в области науки и технологий

Жуковский, Московская область, 10 октября 2018, 15:09 — REGNUM  Продление соглашения в области науки и технологий между Россией и Евросоюзом позволит российским специалистам продолжить участвовать в международной кооперации, в том числе, в освоении прорывных технологий в области авиации. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского.

«В наши дни прорывные технологии и решения в авиации создаются в рамках международной кооперации, и потому институту важно активно участвовать в этом глобальном процессе, привнося свое и учась у партнеров», — пояснил генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Отмечается, что встреча делегаций РФ и ЕС и очередное заседание Объединенного комитета по научно-техническому сотрудничеству (СКНТС) проходили в конце сентября с участием руководства ЦАГИ. Особое внимание стороны уделили международному взаимодействию в области аэронавтики, здравоохранения и развития исследовательской инфраструктуры, а также обмену информацией для эффективного участия российских исследователей в научных проектах рамочной программы ЕС «Горизонт 2020». ЦАГИ представлял Национальную контактную точку «Аэронавтика».

Эта организация действует на базе института с 2004 года и входит в состав совместной рабочей группы Россия—ЕС по исследованиям в области гражданской авиации.

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