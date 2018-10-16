Военные Египта отчитались о ходе спецоперации против исламистов

Каир, , 22:28 — REGNUM Военные Египта отчитались о промежуточных результатах масштабной спецоперации на Синае, в центральном Египте и на границе с Ливией, 16 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению полковника армии Египта Тамера эль-Рифаи, с февраля 2018 года в ходе спецоперации против исламистов по всей стране были убиты 450 боевиков, обезврежены более 1200 взрывных устройств и уничтожили 1900 автомобилей и мотоциклов.

Также полковник сообщил, что общая сумма компенсаций мирным жителям Синая, вынужденным покинуть дома из-за спецоперации, составила 1,38 млрд египетских фунтов ($77 млн).

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