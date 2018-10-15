Военные Египта уничтожили девять исламистов в ходе рейда на Ниле

Каир, , 19:48 — REGNUM Военные Египта сообщили об уничтожении девяти исламистов в ходе рейда по пещерным укрытиям на реке Нил, 15 октября передает агентство Associated Press.

В ходе рейда также были обнаружены «схроны» террористов с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами.

По сообщению военных, уничтоженные террористы планировали нападения в разных частях страны. Принадлежность исламистов к какой-то конкретной группировке не раскрывается.

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