Вице-президент Зимбабве отправлен на лечение в ЮАР

Хараре, , 00:12 — REGNUM Вице-президент Зимбабве Константин Чивенга находится в ЮАР, где проходит лечение после ранений, полученных во время взрыва бомбы на митинге в июне текущего года, 15 октября передает агентство Reuters.

«Он вылетел в прошлый вторник вместе со своей женой, которая также должна была пройти обследование в Южной Африке… Невзирая на непредвиденные обстоятельства, мы ожидаем, что пара вернется в страну на этой неделе», — говорится в заявлении пресс-службы президента Эммерсона Мнангагвы.

Константин Чивенга, бывший главнокомандующий армии Зимбабве, является человеком, который в ноябре 2017 года организовал военный переворот против многолетнего лидера африканской страны Роберта Мугабе и привел к власти Эммерсона Мнангагву.

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