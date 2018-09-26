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Президент Зимбабве предложил Трампу построить поле для гольфа

Экономика

Мнангагва сделал предложение советникам Трампа ещё в начале 2018 года

Президент Зимбабве предложил Трампу построить поле для гольфа
Гольф

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 18:38 — REGNUM  Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва готов предложить президенту США совместный бизнес-проект — лидер африканской страны намерен передать Дональду Трампу землю под поле для гольфа, 26 сентября передает агентство Associated Press.

Выступая на встрече инвесторов в Нью-Йорке, Мнангагва сообщил, что сделал предложение советникам Трампа ещё в начале 2018 года. Землю под поле для гольфа Мнангагва готов передать самую замечательную — вблизи всемирно известного водопада Виктория.

Напомним, Зимбабве находится под санкциями США со времен правления Роберта Мугабе. Свержение многолетнего лидера и приход к власти Мнангагвы пока не повысили доверие властей США к африканской стране.

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