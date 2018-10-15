Макрон пообещал помочь в разоружении Северной Кореи

Париж, , 20:58 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «играть активную роль» и «поделиться опытом» в деле денуклеаризации Северной Кореи, 15 октября передает агентство Reuters.

«Мы ждем четких обязательств со стороны Пхеньяна, который должен продемонстрировать реальное желание демонтировать свои ядерную и баллистическую программы», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чж' Ином в Париже.

По словам Макрона, у Франции «есть научная, техническая, оперативная, ядерная экспертиза», которая может оказаться «очень полезна в контексте денуклеаризации».

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