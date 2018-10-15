Президент Южной Кореи встретился с Макроном

Париж, , 20:23 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чже Ин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках официального визита в Париж, 15 октября передает агентство Associated Press.

В ходе совместной пресс-конференции оба лидера обязались «укреплять экономическое и культурное сотрудничество» между Южной Кореей и Францией.

Мун Чже Ин также заявил, что считает Францию «ключевым партнером» в деле мирного урегулирования на Корейском полуострове.

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