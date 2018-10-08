В Ливии взять в плен главарь группировки «Ансар аль-Ислам» *

Триполи, , 17:44 — REGNUM Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара задержан главарь египетской исламистской группировки «Ансар аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хишам аль-Ашмави, 8 октября передает агентство Reuters.

Аль-Ашмави был захвачен в городе Дерна. Представители ЛНА уже опубликовали фотографии арестованного исламиста. Задержание особо опасного террориста также подтвердили военные Египта.

Группировка «Ансар аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) которая называется египетскими властями не менее опасной, чем джихадисты на Синае, действует в Ливийской пустыне на западе Египта.

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