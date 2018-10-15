Сирийцы и сами умеют. Иран опроверг слухи об управлении ЗРК С-300 в Сирии

Тегеран, , 18:36 — REGNUM В армии Сирийской Арабской Hеспублики достаточно своих военных, обученных управлению российскими зенитно-ракетными комплексами С-300, заявил 15 октября журналистам РИА Новости генерал Корпуса Стражей Исламской революции Исмаил Каусари, комментируя сообщения израильских СМИ по поводу привлечения иранских специалистов к управлению сирийскими С-300.

Напомним, израильский интернет-портал DEBKAfile, сославшись на некий источник в разведсообществе, сообщил, что поставленными Россией в Сирию комплексами С-300 будут управлять иранские военные.

«Публикация израильского портала — чистая ложь. У сирийской армии есть навыки и возможность для управления комплексом С-300 самостоятельно. Она не нуждается в помощи по управлению и эксплуатации подобного комплекса», — цитирует агентство слова генерала КСИР.

Кроме того, Исмаил Каусари отметил, что у сирийцев гораздо больше опыта в обращении с советским и российским вооружением и военной техникой.

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Как сообщало ИА REGNUM, поставка в Сирию ЗРК С-300 из РФ последовала за гибелью в небе над Сирией российского самолета Ил-20, спровоцированной действиями израильских ВВС.

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