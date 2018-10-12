Иранские расчеты сирийских С-300? Смешнее только яд на дверных ручках!

Иерусалим, , 18:10 — REGNUM Иранские операторы, наводящие и запускающие ракеты ЗРК С-300, поставленных Россией в Сирию, это военная схема, которая по степени неадекватности сможет конкурировать с нанесением яда на британские дверные ручки силами спецназа ГРУ, считает считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Напомним, 12 октября израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на вопросах военной разведки, сообщил о том, что по данным разведки США и Израиля российскими ЗРК С-300, поставленными Сирии, будут управлять иранские офицеры-операторы, так как сирийские специалисты якобы еще не подготовлены.

Добавить в создаваемую совместную российско-сирийскую систему ПВО еще и фактор иранских военных специалистов — это заранее обречь ее на оглушительную неповоротливость и неэффективность, помноженные на высокую вероятность мгновенного обострения отношений с Израилем. Ни Сирия, ни Россия в таком обострении не заинтересованы абсолютно, а вот иранским военным будет очень трудно удержаться от соблазна сбить израильский самолет, воспользовавшись возможностями единой системы ПВО, да еще и не подвергая опасности ответного удара территорию Ирана.

Тем не менее, даже в заведомо неадекватных сообщениях СМИ можно разглядеть отражения некоторых интересных процессов, породивших эти фейки.

Напомним, для Израиля самым «зловещим злом» является Иран и все, что с ним связано. Отношения Тель-Авива и Тегерана давно балансируют на грани прямого военного столкновения и испортить их еще больше просто невозможно.

Поэтому очень удобно будет заранее объявить, что источником угрозы для ВВС Израиля являются не российские зенитно-ракетные комплексы, а их кровожадные иранские операторы и расчёты.

Израиль регулярно заявляет, что будет продолжать воздушные удары по территории Сирии несмотря на поставку С-300. Не надо быть гением, чтобы понять возросшую степень риска боевых потерь ВВС Израиля при таких ударах. Вот на этот случай и пригодится «информация неназванного источника» о том, что огонь по израильским самолетам ведут иранские военные. Если в небе Сирии будут сбиты самолеты ВВС Израиля, весь гнев общественности направится в хорошо знакомое русло «иранской угрозы» и никто не обвинит правительство в том, что оно не мстит Москве или Дамаску.

Другими словами, бомбить территорию Сирии очень хочется, но обострять из-за этого отношения с Россией хочется значительно меньше.

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