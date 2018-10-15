США заинтересованы в успехе Армении в развитии демократии: Госдеп

Ереван, , 17:26 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня, 15 октября, заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, который находится в Армении в рамках регионального визита.

Премьер-министр Пашинян поприветствовал визит заместителя помощника госсекретаря США в Армению, что является хорошей возможностью обсудить двустороннюю повестку и возможности развития сотрудничества, отмечается в стенограмме пресс-службы правительства Армении по итогам встречи.

Джордж Кент отметил, что он рад визиту в Армению в период перемен в Армении, и Соединенные Штаты придают большое значение дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Арменией.

Премьер-министр коснулся внутриполитических процессов в Армении и отметил, что Армения уверенно продвигается вперед по пути развития демократии, которая является не внешнеполитической ориентацией для нашего общества, а внутренней убежденностью и ценностью. Глава правительства также рассказал о последовательной работе в борьбе с коррупцией и реформах в разных сферах.

Заместитель помощника госсекретаря США отметил, что правительство Соединенных Штатов заинтересовано в успехе Армении в развитии демократии, достижении экономического прогресса, а также в других приоритетных для страны направлениях, и готово помочь правительству Армении в процессе реализации реформ.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросам урегулирования нагорно-карабахского конфликта, текущей международной ситуации, региональных проблем.

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