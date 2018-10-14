Зачем Болтон летит в Закавказье

Станислав Тарасов, , 09:25 — REGNUM

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что 20 октября намерен совершить рабочую поездку по маршруту Россия — Азербайджан — Армения — Грузия. Reuters со ссылкой на его слова уточняет, что в этих странах Болтон планирует «встретиться с коллегами и другими высокопоставленными чиновниками для продвижения американских интересов по ряду вопросов, связанных с безопасностью».

«Голос Америки» приводит еще некоторые детали: Болтон в Москве встретится с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, может быть принят главой МИД России Сергеем Лавровым. Учитывая то, что ранее помощник американского президента прилетал в Москву для подготовки к саммиту Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки, можно предполагать, что и на сей раз он будет прорабатывать сюжет их очередной встречи. Тем более что в августе Болтон и Патрушев встречались в Женеве. «Причина этого визита, — говорил Болтон, — продолжить диалог, который Трамп и Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия».

Однако сейчас из Москвы помощник президента США отправится в Закавказье, которое, по его словам, «играет очень существенную географическую роль, они имеют дело с Ираном, с Россией, с Турцией, и поэтому оно выбрано». Ситуация выглядела бы иначе, если бы Болтон летел в Москву после посещения Баку, Еревана и Тбилиси. Но в этих странах он окажется уже после московских переговоров, в ходе которых, видимо, будет обсуждать определенные, но не названные им закавказские проблемы, завязанные на ситуацию на Ближнем Востоке. Предполагается, что в центре внимания будет Иран и, возможно, Сирия. Однако на этих направлениях США приходится иметь дело с определенной спецификой.

Россия, Турция и Иран выступают в роли главных гарантов в сирийском урегулировании. Помимо того, эти три страны по разным причинам оказываются сейчас под различным давлением американских санкций, что сближает их позиции по многим направлениям. Но если во время визита Болтона в регион одной из важнейших тем обсуждения станет иранский вопрос, то Азербайджан и Армения — даже несмотря на нагорно-карабахский конфликт — будут все же придерживаться нейтральной позиции и отдадут предпочтение сохранению добрососедских взаимоотношений с Тегераном. К тому же Баку стремится осуществить проект под названием «Север-Юг», который представляет собой транспортный коридор, призванный обеспечить связь между странами Прибалтики и Индией через Иран. Другое дело Грузия.

Как пишет в этой связи турецкое издание Yeni Çağ, «США давно пытаются ввести свои боевые корабли в Черное море, используя альянс Грузии с НАТО, чтобы в условиях войны с Ираном лишить того возможности использовать глубину своей географии». По мнению этого издания, поскольку к этому моменту Анкара уже будет полностью подчинена США посредством McKinsey (консалтинговая компания в Нью-Йорке, у которой руководство Турции запросило помощь в составлении программы восстановления экономики — С.Т.), Вашингтон в этой ситуации будет пытаться, как перед американской оккупацией Ирака в 2003 году, к чему напрямую причастен был и Болтон, создать в Восточной Анатолии свои базы, чтобы разместить 63 тысячи военнослужащих, и потребовать в свое распоряжение порты Самсун и Трабзон.

Такой ход событий может принципиально изменить и ситуацию в Закавказье. Там, по оценке многих американских экспертов, «США стали терять свое влияние из-за потери к нему интереса со стороны Вашингтона». Правда, тут был определенный нюанс. Одно время те же эксперты предлагали внешнеполитической элите Закавказью самой выходить со своими проектами и идеями на американский политический рынок. Но это Баку, реализуя собственные глобальные энергетические проекты, заявляя о себе чуть ли как не о гаранте энергетической безопасности Европы, раньше делал и сейчас и так делает. А что в результате? Возможно, какие-то новые идеи, может быть, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, предложит Азербайджану уже и Болтон, понимая, что оторвать Ереван от ОДКБ сразу и быстро не удастся.

Пока же он летит в Закавказье за тем, чтобы составить более отчетливое мнение о дальнейшем политическом курсе закавказских государств, а также услышать их более детальную позицию по иранскому вопросу. Может быть, скоро мы узнаем об этом более подробно.