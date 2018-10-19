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Собралась ли Белоруссия всерьез защищаться от «российской агрессии»?

Политика

Лидер «оранжевого майдана» приезжал в Минск обсудить не СНГ

Собралась ли Белоруссия всерьез защищаться от «российской агрессии»?
Nickispeaki
На границе Украины и Белоруссии

Минск, 19 октября 2018, 03:59 — REGNUM  Встретившиеся 8 октября в Минске Александр Лукашенко и Виктор Ющенко дружески обсудили проблемы и достижения взаимоотношений двух стран. Официальные сообщения пресс-службы президента Белоруссии делают особый акцент на дискуссии вокруг выхода Украины из СНГ и того, как строить отношения в связи с запланированным выходом. О том, что, очевидно, осталось за этими сообщениями, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Судя по высказываниям политиков, перспективы взаимодействия вполне позитивные, и свидетельством тому — констатированный Лукашенко рост товарооборота на 20−30%. Обсуждение же темы СНГ, скорее, несло в себе скрытое намерение поговорить о механизмах противостояния этой организации, как на состоявшемся 5 октября в Кишиневе саммите глав правительств ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия).

Лукашенко любит поднимать вопросы СНГ, показывая себя горячим защитником единства на постсоветском пространстве, хотя из его усилий, если вспоминать опыт Грузии и той же Украины, мало что выходит. Теперь же Виктор Ющенко как экс-президент Украины, пришедший к власти на волне первого майдана (2004), похоже, собрался наставлять Лукашенко, как посредством имитации народного возмущения получить выгоду от тщательно пестуемого национализма.

Читайте статью «Национальная школа майдана»: мастер-класс Ющенко для Лукашенко и другие публикации Сергея Артёменко о политических событиях на постсоветском пространстве.

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