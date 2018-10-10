«Национальная школа майдана»: мастер-класс Ющенко для Лукашенко

Сергей Артёменко, , 17:36 — REGNUM

В новом минском президентском «Дворце независимости» 8 октября состоялась замечательная встреча: Александр Лукашенко горячо принял Виктора Ющенко, пришедшего к власти в результате «оранжевой революции» — киевского «майдана — 2004». Среди основных тем обсуждения — политика России на постсоветском пространстве и украинский опыт противостояния ей.

Согласно официальному сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко и Ющенко основное внимание уделили СНГ. В частности, белорусский политик сообщил, что «есть много проблем», отметив: «Как известно, Украина вышла из состава СНГ, но фактически заявила о выходе, но ещё официально это не наступило событие».

Лукашенко также напомнил о своём отношении к событиям в соседней республике, констатировав, что «влияние событий в Украине на нас очень велико», сведя это почему-то к потоку оружия с Украины — во всяком случае, так представила ситуацию президентская пресс-служба. Он также не преминул отметить, что сообщал президенту России Владимиру Путину о фактах поставок украинского оружия в Белоруссию через Россию. В целом же Лукашенко позитивно оценил отношения между Белоруссией и Украиной, констатировав «прирост товарооборота 20−30%».

Согласно тому же источнику, «Виктор Ющенко отметил, что в его понимании двусторонние отношения с Беларусью всегда были идеальными и на политическом уровне, и на народном». Бывший украинский президент также заявил, что сейчас жители Украины гораздо более «консолидированы» и «интегрированы», отметив: «Мы протянули один одному руку больше, чем когда-либо, больше стало единства». Кроме того, украинский политик рассказал о грядущих президентских выборах на Украине и заявил, что острая внутриполитическая дискуссия часто не работает на стабилизацию. Ющенко подчеркнул: «Но как для нации мы проходим такую очень важную национальную школу».

Безусловно, каждый пасечник имеет право и на такое мнение. Недавно на эту же тему высказался ещё один бывший украинский президент Леонид Кучма: «Я смотрю на нашу политическую тусовку, которая есть в Украине. Сюда ужас возвращаться! Я удивляюсь тем кандидатам на выборах, которые сегодня есть».

Если верить официальному сообщению пресс-службы президента Белоруссии, то Ющенко специально приехал к Лукашенко для того, чтобы обсудить полумёртвое СНГ. То самое СНГ, в котором Украина по-настоящему никогда не состояла и с которым официально разрывает отношения. Однако доверия к этому сообщению примерно столько же, как и к сообщению о визите Лукашенко в Стамбул к патриарху Константинопольскому Варфоломею для того, чтобы рассказать «об уникальности и красоте белорусской природы».

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Неужели в самом деле именно тема СНГ и была основной на состоявшейся вчера встрече? Причём настолько важной, что Лукашенко потребовалось её обсудить именно не по телефону и именно с Ющенко? Зачем на самом деле Ющенко понадобился Лукашенко и именно сейчас?

Будущее СНГ: ГУАМ за кадром

Накануне визита Ющенко в Минск якобы для обсуждения проблематики СНГ, 5 октября, в Кишинёве на саммите глав правительств организации ГУАМ обсуждалась политика России на постсоветском пространстве и опыт противостояния ей Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии. Азербайджанский представитель был сдержан в публичных высказываниях, его коллеги, напротив, всячески демонстрировали боевой русофобский настрой. В данном контексте заслуживает внимания то, что и в Минске 8 октября, и в Кишинёве тремя днями ранее обсуждалась одна и та же проблематика.

Украина — мотор ГУАМ, а Азербайджан — его краеугольный камень. При создании организации расчёт был на доступ к азербайджанской нефти с «интеграционными скидками» — как при поставках российской нефти в Белоруссию, а если повезёт — то и по «дружественной цене» — как при торговле между Венесуэлой и симпатичными покойному Уго Чавесу режимами. Не вышло.

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Комментируя переговоры Лукашенко и Ющенко, госагитпроп Белоруссии даже не намекнул на ГУАМ. Однако трудно скрыть такую интересную деталь: эта организация создавалась как антипод СНГ и Украина её развитию уделяла очень большое внимание, временами даже большее, чем Содружеству формально суверенных и независимых государств. В контексте официальной версии визита Ющенко в Минск немаловажно учитывать, что Лукашенко видит себя реаниматором трупа организации, созданной в декабре 1991 года во время Беловежского сговора с основной функцией обеспечения «цивилизованной формы бракоразводного процесса» — разъединения республик СССР.

Лукашенко весной посещал молдавскую столицу и там, помимо особенностей торговли с Молдавией, с учётом фактора российского продовольственного эмбарго, обсудил проблему оживления СНГ. Правда, об альтернативе этой организации он высказался нелестно: «Они еще помнят это ГУАМ. По-моему, от него одна аббревиатура осталась».

Во время визитов на Украину и переговоров с украинскими коллегами Лукашенко также поднимал вопросы СНГ. Закончилось всё тем, что нынешние украинские власти официально уведомили о выходе из этой организации. Та же история приключилась с Грузией, причём не обошлось без унизительных опровержений из Тбилиси заявлений Лукашенко на тему членства и возвращения этой постсоветской республики в СНГ.

По всей видимости, если 8 октября в Минске теме СНГ и уделялось большое внимание, а президентская пресс-служба фокусирует внимание именно на этом, то не были обойдены и другие проблемные вопросы внешней политики постсоветских лимитрофов, в частности, «Восточное партнёрство». В реализации этой программы Евросоюза активное участие принимают и Украина, и Белоруссия. При этом Брюссель рассматривается как альтернатива Москве — и в плане финансовой помощи, и в плане легитимации с последующей политической поддержкой.

Ценнейший опыт Ющенко для Лукашенко

Виктор Ющенко занял президентское кресло, которое Леонид Кучма желал передать своему преемнику Виктору Януковичу. При поддержке США и ЕС в 2004 году на Украине фактически произошёл государственный переворот, известный как «оранжевая революция» и «майдан» («первый майдан»). Как и во время «евромайдана — 2013/2014, Януковича через хитрые выборно-пропагандистские механизмы отстранили от власти. Замечательно то, что во время обоих «майданов» Лукашенко выступил на стороне противников Януковича, поддержав его прозападно ориентированных конкурентов, открыто декларировавших ценности местечковых русофобствующих националистов. Возможно, это совпадение, однако аналогичные идеологические установки через политику «белорусизации» с соответствующей проекцией на внешнеполитическую деятельность в те же годы реализовывал и Лукашенко.

Сейчас в Белоруссии конструируют новую идентичность белорусов — об этом прямо на протяжении нескольких лет заявляет глава МИД РБ Владимир Макей. Едва вышли на свободу арестованные по «делу БелТА» сотрудники лояльного к местным и украинским националистам медиапортала tut. by, как министр дал им пространное интервью на тему «белорусизации» в контексте того, «что происходит на Украине», отметив: «Считаю, что мы должны говорить еще о формировании страны, национального самосознания, национальной идеи, национальной идентификации и идентичности. Конечно, это связано с тем, что развиваются какие-то вещи, которые кто-то называет «мягкой белорусизацией».

Тем же путём давно следуют на Украине, а Виктор Ющенко, как мало кто, опытен в таких процессах. В соседней республике «украинизация» уже приняла формы гражданской войны вплоть до бомбардировок, артобстрелов и коллективного сожжения живьём несогласных с навязываемой им идентичностью. В Белоруссии инакомыслящих пока что увольняют с работы и на приличные сроки отправляют за решётку, называя это «мягкой белорусизацией». Видимо, об ужесточении заговорят тогда, когда появится белорусский аналог «Одесской Хатыни». Ющенко знает, как успешно довести дело до такого результата.

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Вовсе не случайно к Лукашенко приехал тот, кто приобрёл бесценный опыт практической реализации «майдана» и является ценным консультантом по вопросам передачи верховной власти через такие механизмы. Лукашенко руководит Белоруссией бессменно с 1994 года, его возраст и состояние здоровья дают пищу для размышлений авторам Telegram-каналов типа «Незыгарь». Поэтому не случайно украинские издания обращают внимание на то, что ещё весной 2018-го руководство Центризбиркома Белоруссии заговорило о «целесообразности разнесения электоральных кампаний по разным годам», делая вывод: «Возможные выборы — это игра Лукашенко, которая направлена на то, чтобы не дать русским самого важного ресурса — времени».

Ющенко знает, как развернуть на Запад постсоветскую республику с пророссийски настроенным, преимущественно православным славянским населением, ностальгирующим по временам больших проектов в едином и самодостаточном государстве. Он знает, как использовать технологию «майдана» не только для передачи верховной власти, но и для реализации его стратегической цели. В частности, как сделать так, чтобы два братских народа стали смертельными врагами в буквальном смысле, что и демонстрирует война в Донбассе.

Что спрятано за темой СНГ

На самом деле за темой СНГ в Минске пытаются спрятать более важные темы. Например, тему поставок на российский рынок «санкционки». На первый взгляд, странно, но факт: как только Россия вводит ограничения на импорт каких-либо товаров из Украины, Грузии, Латвии, Молдавии или стран Евросоюза — сразу же вырастают объёмы поставок этих товаров в другую часть Союзного государства Белоруссии и России. Причём прекрасно известны белорусские друзья и партнёры поставщиков из таких стран — «Белтаможсервис», «Транспетролбалтик» и ряд других.

Поставки наращиваются без оглядки на декларируемое белорусским Совмином «импортозамещение» — как в случае с украинскими лекарствами или латвийскими консервами, или грузинской минералкой, или молдавскими овощами, фруктами и винами. Поставки растут в объёмах, значительно превышающих внутренние потребности Белоруссии. Поставками из Украины и Молдавии маскируют контрабанду из тех стран, которые присоединились к антироссийскими санкциям и попали под ответные санкции России.

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Также интересно, как за тему СНГ можно спрятать поставки из Белоруссии на Украину нефтепродуктов, выработанных из российской нефти. До сих пор никто не может внятно объяснить, почему Россия перечисляет Белоруссии вывозные нефтепошлины, которые должны пополнять российский бюджет и, например, через вливания в Пенсионный фонд помогать российским пенсионерам. Никто не может внятно объяснить, почему Россия осталась должна правительству Белоруссии после десятилетий закачки в эту республику огромных средств. Никто не может внятно объяснить, почему Россия проводит в Белоруссии ту же стратегию, что и на Украине, если вообще уместно вести речь о стратегии в свете случившегося в не менее братской республике.

«Сумма годовой поддержки белорусской экономики со стороны Москвы сопоставима с общим объемом дотаций всех регионов России из федерального бюджета и близка к ожидаемому годовому поступлению в бюджет от повышения НДС. Вот только где эти деньги, белорусские граждане не знают и едут на заработки в Россию и Польшу», — констатировал Дмитрий Болкунец в «Форбс».

За мало кому интересные разговоры об СНГ легко прячется торговля оружием и прочие вопросы оказания всевозможной помощи одной из сторон военного конфликта. Белорусское оружие через Болгарию оказалось в Сирии и применяется международными террористами против российских войск и сирийской армии. Из Белоруссии на Украину шли и до сих пор идут поставки товаров и технологий, нашедших применение во время карательных операций в Донбассе. Об этом не говорил Кучма, недавно покинувший пост полномочного представителя киевского режима в минской Контактной группе.

Церковный раскол на Украине — ещё одна тема, которая прекрасно прячется за суету с припарками мёртвому СНГ. В 2015 году в Белоруссии предпринималась попытка объявить автокефалию БПЦ, завершившаяся, по словам митрополита Павла, закрытием этого вопроса надолго. Очевидно, на пустом месте такие вопросы не возникают и не решаются без участия спецслужб (белорусский казус — не исключение). Поэтому Ющенко, добивавшемуся автокефалии в годы своей каденции, а весной помогавшему в этом Порошенко вместе с Кравчуком и Кучмой, было что рассказать Лукашенко на тему приобретения томоса.

Ющенко может поделиться опытом реабилитации местечковых шовинистов и тиражирования различных мифов — например, о так называемом голодоморе, когда из трагедии лепится нелепый националистический жупел, кладущийся в основу политики государственной русофобии. Усилиями Ющенко сотоварищи, коллаборанты и бандиты типа Романа Шухевича, а также деятели ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получили звание «Герой Украины», а их идейные наследники теперь правят бал по всей Украине, уничтожая историческую память вместе с её символами и носителями.

Такой опыт сейчас востребован, тем более что в Белоруссии ревизионисты себя чувствуют комфортно не только в вузах, но и в институтах истории и философии НАН, а чиновники и госпропагандисты с большим рвением празднуют «100-летие БНР» и реабилитируют националистов начала века. Прямо сейчас идёт процесс легализации бело-красно-белого флага белорусских националистов, изобретённого в начале века и до 1991 года активно использовавшегося врагами белорусов, в том числе национал-сепаратистами и прислужниками германских оккупантов.

Что делать России?

Накануне визита Ющенко, 5 октября, Лукашенко сделал несколько заявлений, позитивно воспринятых в Киеве. В частности, он заявил, что не может полностью положиться на Россию как на союзника, а также заявил о готовности на случай войны выдать «в каждую семью» стрелковое оружие — около 7 млн единиц. На самом деле Лукашенко знает, против кого могут быть повёрнуты стволы этого оружия. Ведь не случайно за время его правления охота стала досугом «элиты», а к его приезду куда-либо охотничье оружие у местных владельцев изымается.

Блогеры высмеяли эти милитаристские «набросы», смакуя технические вопросы расконсервации складов и длину очередей в пунктах выдачи. Однако важно другое: подобные и даже более жёсткие публичные филиппики в адрес России лидер формально союзной Белоруссии позволяет себе почти каждый месяц. Антироссийские элементы в республике и за рубежом вполне резонно рассматривают эти послания как приглашения к сотрудничеству.

Делая практические шаги в этом направлении, власти Белоруссии поощряют откровенно русофобскую деятельность ряда местечковых «политологов», регулярно выдающих объёмные опусы на тему «российской угрозы». Выглядит странно, но подчинённые Лукашенко чиновники и спецслужбисты помогают создавать и распространять, в том числе за рубежом, откровенно клеветнические басни о намерении России завоевать Белоруссию, о планах российского руководства отстранить Лукашенко от власти и тому подобном. Таким же нагнетанием истерии занимались украинские коллеги Лукашенко, в том числе Ющенко.

Москва может позволить себе по-прежнему не реагировать на контакты Лукашенко с откровенными русофобами. Может быть, они возьмут на себя бремя замещения России как донора и защитника. Может быть, у Петра Порошенко появился «ядерный зонтик» и об этом приехал сообщить Виктор Ющенко. Может быть, о реальных альтернативных многомиллиардных кредитах, займах и преференциях во взаимной торговле Лукашенко расскажут грузинские друзья типа Михаила Саакашвили или молдавские товарищи. В таком случае Москва может перенаправить финансовые потоки на создание благоприятных условий для белорусов в России и защиту русских в Белоруссии.