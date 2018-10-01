США срывают договоренности между Дамаском и курдами

Дамаск, , 15:47 — REGNUM Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем заявил, что США преднамеренно срывают диалог сирийского правительства с курдами. Ранее, два месяца назад, политическое крыло Сирийских демократических сил, Сирийский демократический совет, без предварительных условий начал переговоры с Дамаском о будущем курдов на территории Сирии.

В ходе этих переговоров наметилась тенденция к сближению позиций сторон и урегулированию курдского вопроса на территории страны. Однако после заявлений США, что международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, останется в Сирии, курды изменили свою позицию.

По мнению главы сирийского МИД, присутствие американских войск поощряет стремление курдов к созданию отдельного государства. Кроме того, Муаллем считает, что именно США стоят за провокацией 8 сентября в городе Камышлы.

В этот день курдская полиция безопасности «Асайиш» напала из засады на колонну сирийских военных. В результате нападения погибло тринадцать военнослужащих сирийской военной разведки и семеро курдских полицейских.

После этой кровавой провокации отношения между Дамаском и курдами ухудшились.

Следует отметить, что под контролем Сирийских демократических сил, основу которых составляют курдские вооруженные формирования, находится значительная часть территории Сирии к востоку от реки Евфрат. На данной территории сосредоточено около 70 процентов нефтяных месторождений страны. В окрестностях города Дейр-эз-Зор находится месторождение аль-Омар, крупнейшее месторождение Сирии.

Недавно Пентагон сообщал, что на территории Сирии находится 2200 американских военнослужащих. Группировка Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, насчитывает около 50 тысяч человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, что истинный интерес США к Сирии заключен в контроле нефтяных месторождений.