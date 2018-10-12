СМИ: лидеры стран ЕС готовятся организованно выступить с критикой Италии

Рим, , 19:11 — REGNUM Лидеры пяти или шести стран-членов ЕС готовятся выступить с критикой правительства Италии за слишком высокий запланированный уровень дефицита бюджета, сообщает в пятницу, 12 октября, информагентство Ansa со ссылкой на источники в брюссельских дипломатических кругах.

«Критическая атака» может быть проведена в четверг, 18 октября, когда премьер-министр Италии Джузеппе Конте будет представлять проект бюджета в Брюсселе.

По данным источников, несколько европейских лидеров, в число которых входит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, призовут Италию уважать правила европейского «пакта о стабильности», а также быть готовой к самостоятельному выходу из возможной кризисной ситуации.

Параметры бюджета Италии на 2019 год не нарушают формальных норм Евросоюза, но нарушают выданные Италии «дополнительные рекомендации». Предыдущие правительства Италии за несколько лет снизили уровень дефицита бюджета с 3% до 2% ВВП и обещали продолжить этот процесс, но затем проиграли выборы.

Новые власти запланировали повышение дефицита в бюджете на 2019 год до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру. При этом в 2020—2021 годах дефицит предполагается снизить до 2,1 и 1,8% ВВП соответственно.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии и в итальянской оппозиции недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП) и считают это решение безответственным популизмом. В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало ни у евробюрократов, ни у оппозиции (прежде — власти) никаких вопросов. В Италии предполагают, что подлинной причиной острой критики является намерение не допустить слишком самостоятельной экономической политики.

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