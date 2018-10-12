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Нигерийские ополченцы разоружили 833 детей

Политика

Использование несовершеннолетних в качестве солдат является распространенной практикой нигерийских боевиков

Абуджа, 12 октября 2018, 17:13 — REGNUM  По сообщению UNICEF, нигерийские ополченцы из «Объединенной гражданской целевой группы» (Civilian Joint Task Force — CJTF) освободило из своих рядов 833 несовершеннолетних возрастом от 11 лет, 12 октября передает агентство Reuters.

Ополчение CJTF в штате Борно было создано в 2013 году для борьбы с исламистской группировкой «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Взятие детей в заложники и использование несовершеннолетних в качестве солдат является распространенной практикой нигерийских боевиков — как «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и их соперников.

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