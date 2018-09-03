Число жертв нападения на военную базу в Нигерии увеличилось до 48 человек

Абуджа, , 14:40 — REGNUM Число военнослужащих, погибших при нападении боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Нигерии, увеличилось до 48 человек, сообщает со ссылкой на источники в армии страны Agence France-Press.

По данным военных, боевики напали на базу и захватили базу, расположенную поблизости от границы с Нигерией. Радикалы прибыли на нескольких грузовиках с тяжелым оружием.

«Они взяли числом войска, которые были вынуждены временно ретироваться до прихода подкреплений», — подчеркнул один из источников.

Боевиков удалось выдавить с их позиций благодаря применению авиации, в результате чего они понесли «значительные потери».

Напомним: база, ставшая объектом нападения исламистов, находится в городе Зари в 30 километрах от границы с Нигером. Нападение произошло 30 августа в районе 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени).

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